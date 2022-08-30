Хмельницькі правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили схему прихованого переправлення грошей з РФ

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно із працівниками відділу протидії кіберзлочинам та співробітниками УСБУ у Хмельницькій області викрили зловмисників, які налагодили схему прихованого переправлення грошей з рф, використовуючи заборонені в Україні електронні платіжні системи та мережу ботоферм.

Троє мешканців Київської області створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених платіжних систем російської федерації. За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи гроші від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, більше тисячі SIM-карт російських операторів зв’язку, на які реєструвались електронні рахунки платіжних систем та «чорнову» документацію, а також понад 1,2 мільйона гривень готівкою.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації нелегального фінансового трафіку.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області