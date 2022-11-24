хотів купити автомобіль та залишився без 200 тисяч гривень: прикарпатські правоохоронці розшукують аферистів

Гроші втратив мешканець Івано-Франківська, купуючи транспортний засіб в інтернеті. Чоловік потрапив на гачок шахрая. Правоохоронці закликають не довіряти невідомим особам в мережі та не збагачувати аферистів.

22 листопада за допомогою до франківських поліцейських звернувся 47-річний заявник. Чоловік повідомив, що постраждав від аферистів. Як з’ясували правоохоронці, потерпілий хотів придбати автомобіль в соціальній мережі. Знайшов оголошення компанії, яка начебто займається пригоном транспортних засобів з Європи. Набрав вказаний номер, домовився про купівлю іномарки за дуже привабливою ціною та одразу скинув завдаток. Заявник переслав невідомому продавцю 202 500 гривень. Однак автомобіль так і не отримав. А номера телефонів більше не відповідають. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян, будьте обачними, якщо купуєте товар в Інтернеті:

– замовляйте товар лише на перевірених сайтах;

– не переходіть за сумнівними посиланнями, які надсилають невідомі особи;

– не повідомляйте дані банківських карт та паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;

– не поспішайте надсилати передплати, особливо неперевіреним продавцям.

Про будь-який факт чи спробу шахрайства повідомляйте на «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини