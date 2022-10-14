Хотів обікрасти автомобіл та, не знайшовши цінностей, підпалив його (фото)

Фігурант намагався поцупити з мікроавтобуса майно, але зрозумівши, що цінних речей в салоні немає, підпалив транспортний засіб. Тепер за скоєне він може провести до десяти років у в’язниці.

До столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про підпал автомобіля «Рено-Трафік» на вулиці Вацлава Гавела. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та співробітники кримінальної поліції.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік вирішив обікрасти автівку, яку побачив на території заводу. Фігурант проник до салону транспортного засобу, проте коли не знайшов там цінних речей, підпалив автомобіль.

Правопорушником виявився 31-річний уродженець Донецької області. Його було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Запобіжний захід йому обере суд. Чоловіку загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва