Хотів побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах — судитимуть так званого «патрульного»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця». У червні минулого року чоловік добровільно працевлаштувався на посаду «полицейского взвода патрульной службы» так званого «УВД ВГА Харьковской области».

Псевдополіцейський чергував на підконтрольних зс рф блокпостах, забезпечував охорону та контрольно-пропускний режим будівлі та прилеглої території «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области». Крім того, колаборант здійснював перевірки громадських об’єктів на «антитерористичну захищеність» та складав відповідні «акти перевірок».

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура