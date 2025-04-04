Хотів пограбувати будинок й мало не задушив власницю: на Камʼянеччині затримали 38-річного розбійника

Зловмисник проник у дім місцевої жительки з метою викрасти гроші. Однак, коли жінка помітила стороннього, той напав на неї. Потерпілій вдалося вирватись й викликати правоохоронців. Нападника затримали та оголосили йому підозру.

Подія сталася вчора, 3 квітня, близько 01:00 години у селі Балин, що на Дунаєвеччині. До помешкання місцевої жительки проник злодій з метою викрасти гроші. Коли 44-річна власниця будинку неочікувано прокинулась, зловмисник вирішив «прибрати свідка». Фігурант кинув потерпілу на підлогу й почав душити її. Жінка змогла частково вирватись та покликала на допомогу свого батька. Злякавшись, нападник втік, а жінка викликала поліцію.

Правоохоронці оперативно вирахували розбійника — ним виявився 38-річний місцевий житель. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі зловмиснику вже оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, поєднаний із насильством та проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області