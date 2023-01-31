Ховали наркотики у жолудях, каві та в продуктах харчування – у Києві викрили наркоділків

За процесуального керівництва прокурорів Дарницької та Святошинської окружних прокуратур міста Києва групу місцевих мешканців викрито на збуті наркотичних та психотропних препаратів у столиці.

Так, правоохоронці Дарницького району спільно з кіберполіцією виявили інтернет-сайт, через який здійснювався збут кокаїну, амфетаміну, MDMA, екстазі та інших наркотичних засобів та психотропних речовин. «Товар» відправляли замовникам поштовими відправленнями або реалізовували через так звані «закладки». Оплата приймалася на електронні гаманці.

Одним з постачальників «товару» виявився 46-річний мешканець столиці, раніше судимий за аналогічні злочини.

Задля маскування злочинної діяльності чоловік приховував «товар» у жолудях та продуктах харчування.

У ході обшуку у фігуранта вилучили наркотичних та психотропних препаратів на суму близько 2 млн гривень.

Тим часом у Святошинському районі столиці правоохоронці викрили наркоділка, який пересилав психотропні речовини поштовими відправленнями, маскуючи їх у пакетах із зерновою кавою.

Під час особистого обшуку у 37-річного чоловіка виявили 4 таких посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP».

Обох зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Встановлюються їхні спільники та куратори.

Викрито протиправну діяльність прокурорами окружних прокуратур спільно зі слідчими Дарницького та Святошинського управлінь поліції Києва за оперативного супроводу співробітників УБН у м. Києві та відділу протидії кіберзлочинам у Київській області.

Київська міська прокуратура