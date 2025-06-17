Ховали психотропи у взутті, шампуні та навіть буряку – перекрито канал постачання наркотиків до Хмельницького СІЗО

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактами незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, в квітні 2024 року та січні 2025 року двоє чоловіків придбали особливо небезпечну психотропну речовину PVP на замовлення ув’язненого, який перебуває в Хмельницькому слідчому ізоляторі. Далі розфасували її та переслали до установи. Психотропи вони ховали у підошву взуття, шампунь та навіть у буряк.

Заборонені речовини виявили працівники ізолятора під час перевірки.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування – слідчі ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, оперативний супровід – співробітники ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» та УСР в Хмельницькій області.

Офіс Генерального прокурора