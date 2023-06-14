Ховали у вантажівках та незаконно переправляли людей через кордон: на Закарпатті затримано членів угруповання

Вартість місця в авто становила 7000 доларів США. Одного з фігурантів затримали під час спроби переправити ухилянта до Угорщини, ще двох – в Ужгороді.

Заблокували незаконний канал переміщення осіб, які підлягають мобілізації, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, організували канал міграції троє місцевих мешканців, один з яких займався вантажними перевезеннями. Ділки підшукували «клієнтів» та за 7000 доларів США обіцяли організувати проїзд через кордон. Згідно з розробленим планом чоловіків ховали у вантажівці, незаконно перевозили через кордон, а вже на угорській стороні «нелегали» надавали документи для відповідної реєстрації. В один рейс брали лише одну людину.

12 червня поліцейські спільно зі співробітниками ТУ ДБР (з дислокацією у м. Ужгороді), Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали одного з фігурантів під час спроби переправити особу через кордон. В Ужгород затримали ще двох учасників злочинної «схеми». В ході санкціонованих обшуків вилучили 11 850 доларів США, 7 500 євро, майже 20 000 гривень та 1000 угорських форинтів, «чорнові» записи зі схемами маршрутів, вантажівку, авто фігурантів.

Усі фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України