Хозяйка салона красоты «заказала» поджог авто конкурентки: исполнители перестарались и сожгли шесть машин

В Киевской области хозяйка салона красоты, которая живет за границей, «заказала» поджог авто своей конкурентки. Исполнители перестарались и сожгли шесть машин.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, — передаёт Информатор.

Что произошло

Ночью 24 сентября во дворе престижного жилого комплекса в Крюковщине сожгли сразу шесть автомобилей: Ford, Peugeot, Audi, BMW, Volkswagen, Lancia. Камеры видеонаблюдения показали двоих парней, которые около двух часов ночи бросили в одну из машин зажигательную смесь вроде коктейля Молотова и скрылись на мотороллере.

Следователи открыто уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества (ч.2 ст.194) Уголовного кодекса Украины.

Причина умышленных поджогов

Внимание оперативников привлекло то, что одной из пострадавших автомобиль жгли уже не впервые. За несколько месяцев до этого инцидента поджигатели на мотороллере уже наведывались к её жилому комплексу. 13 июля поджигатели так же появились в два ночи, привезли с собой зажигательную смесь и оставили после себя полностью сожжённую машину.

Потерпевшая призналась, что ещё перед поджогами неоднократно получала угрозы по телефону, однако в полицию не обращалась. Как оказалось, незадолго до серии поджогов у женщины был конфликт с совладелицей бизнеса, связанного с салонами красоты, которая сейчас живет за границей.

Оперативники нашли причастных к поджогам. Главным исполнителем оказался 33-летний житель столицы, у него уже провели обыски. Что касается заказчицы поджога, то процессуальную оценку её действиям даст следствие. Сейчас за уничтоженное имущество поджигателям грозит до десяти лет тюрьмы.