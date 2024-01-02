У Миколаєві жінку підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень 4-річній дочці

Вдень 1 січня до відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління звернулась 30-річна родичка дівчинки з повідомленням про те, що дитину побила матір.

У ході з’ясування обставин події, поліцейські встановили, що 4-річна дитина поскаржилась дорослим, у яких разом із матір’ю та братом зустрічала новий рік, на те, що її вдарила мама.

Під час огляду у медичному закладі на тілі дитини виявили гематому, а також встановили інші захворювання. Нині дівчинка перебуває у лікарні.

За вказаним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Із 21-річною матір’ю дитини проводяться слідчі заходи.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Призначено судово-медичну експертизу.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області