До довічного ув’язнення засуджено чоловіка, який розстріляв подружжя фермерів

Злочин стався у травні 2019 року в селі Шипинка колишнього Барського району Вінниччини. 31-річного обвинуваченого оперативники затримали за кілька днів після вчинення злочину в одній з областей, де він переховувався від поліції. Викрадений з будинку потерпілих сейф та зброю оперативники знайшли у полі неподалік від місця злочину.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Хмеляра, над розкриттям та розслідуванням цього злочину працювали найкращі фахівці слідчого управління, управління карного розшуку, криміналісти, поліцейські територіальних підрозділів. Основна версія злочину, над якою працювали правоохоронці, — вбивство з корисливих мотивів. Сейф, викрадений з будинку розстріляного подружжя фермерів, зламаним знайшли поліцейські за кілька кілометрів від місця вчинення злочину.

Оперативно розкрити подвійне вбивство поліцейським допомогли записи з камер відеонагляду на будинку розстріляного подружжя, які зафіксували момент вчинення злочину.

Після затримання зловмисник показав поліцейським місце, де він заховав знаряддя злочину, – дві мисливські рушниці. Частину привласнених коштів слідчі вилучили під час проведення обшуків за місцем його проживання.

13 січня суд першої інстанції визнав 31-річного підсудного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій), п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та засудив його до довічного позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області