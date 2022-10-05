хулігану, який травмував 18-річну дівчину садовою пилкою, загрожує до 7 років позбавлення волі

Злочин стався 3 жовтня ввечері в одній із кав’ярень м. Тульчин. Після суперечки з працівниками закладу 59-річний зловмисник придбав садову пилку, повернувся до кав’ярні та вдарив нею 18-річну потерпілу по голові. Загрози життю дівчини немає. До оголошення підозри та обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Затримали зловмисника відвідувачі закладу відразу після вчинення ним злочину.

За попередньо інформацією слідства, під час перебування у кав’ярні між затриманим, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, та працівниками закладу виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов до магазину і придбав садову пилку. У подальшому він повернувся до кав’ярні та наніс баристі тілесні ушкодження.

Потерпілій надано медичну допомогу, загрози життю немає . Вона не госпіталізована.

Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області