Хуситські терористи викрали в Ємені 50 співробітників ООН та гуманітарних організацій

У Ємені понад 50 працівників іноземних міжнародних організацій були викрадені хуситами з їхніх будинків у місті Сана.

Про це повідомляє Arab news, передає Укрінформ.

Міністр з прав людини Ємену Ахмед Арман повідомив, що було викрадено 18 єменців, які працювали в агентствах ООН, включаючи такі, як Програма розвитку ООН, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Всесвітня продовольча програма, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та офіс посланника Ємену. Також щонайменше 32 співробітників Національного демократичного інституту, що фінансується США, Partners Yemen, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, організації Resonate Yemen та інших організацій.

За його словами, рейди хуситів тривали з ранку четверга до приблизно 4 ранку п’ятниці. Повстанці увірвалися в будинки єменців, які працюють на іноземні організації, повідомив Арман.

У міністерстві заявили, що 31 травня хусити викрали цілу сім’ю з їхнього будинку в Сани. Наступного дня було здійснено обшуки ще у двох будинках.

Арман повторив свій заклик до ООН та інших іноземних організацій перенести свої штаб-квартири з Сани, яку контролюють хусити, до Адену, де знаходиться офіційний єменський уряд.

«Ми неодноразово попереджали ООН, що ставлення хуситів до їхнього персоналу, переважно єменців, погіршиться, тому ми просили перенести їхню штаб-квартиру в Аден. Але ООН відхилила наші прохання з незрозумілих нам причин», – сказав він.

Ці викрадення відбулися після того, як минулого місяця суд, підконтрольний хуситам, засудив єменського бізнесмена, який співпрацював з іноземними гуманітарними організаціями, та 43 інших осіб до смертної кари за звинуваченнями у шпигунстві.

Правозахисні групи, журналісти і чиновники засудили ці рейди і попередили угруповання, що через їхні дії гуманітарні організації можуть залишити країну, що позбавить єменців життєво необхідної гуманітарної допомоги.

Радник з питань інформації посольства Ємену в Каїрі Баліг Аль-Мехлафі заявив, що кампанія хуситів проти співробітників міжнародних організацій пов’язана із санкціями центрального банку проти фінансових установ, розташованих в Сані, які не перенесли свої офіси в Аден.

У п’ятницю Міністерство транспорту в Адені закликало туристичні агенції в районах, контрольованих хуситам, переїхати до Адена.

Як повідомляв Укрінформ, в ООН закликали негайно звільнити 11 своїх співробітників, які були затримані хуситами в Ємені.