Хуситські терористи викрали в Ємені 50 співробітників ООН та гуманітарних організацій
У Ємені понад 50 працівників іноземних міжнародних організацій були викрадені хуситами з їхніх будинків у місті Сана.
Про це повідомляє Arab news, передає Укрінформ.
Міністр з прав людини Ємену Ахмед Арман повідомив, що було викрадено 18 єменців, які працювали в агентствах ООН, включаючи такі, як Програма розвитку ООН, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Всесвітня продовольча програма, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та офіс посланника Ємену. Також щонайменше 32 співробітників Національного демократичного інституту, що фінансується США, Partners Yemen, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, організації Resonate Yemen та інших організацій.
У міністерстві заявили, що 31 травня хусити викрали цілу сім’ю з їхнього будинку в Сани. Наступного дня було здійснено обшуки ще у двох будинках.
Арман повторив свій заклик до ООН та інших іноземних організацій перенести свої штаб-квартири з Сани, яку контролюють хусити, до Адену, де знаходиться офіційний єменський уряд.
«Ми неодноразово попереджали ООН, що ставлення хуситів до їхнього персоналу, переважно єменців, погіршиться, тому ми просили перенести їхню штаб-квартиру в Аден. Але ООН відхилила наші прохання з незрозумілих нам причин», – сказав він.
Ці викрадення відбулися після того, як минулого місяця суд, підконтрольний хуситам, засудив єменського бізнесмена, який співпрацював з іноземними гуманітарними організаціями, та 43 інших осіб до смертної кари за звинуваченнями у шпигунстві.
Правозахисні групи, журналісти і чиновники засудили ці рейди і попередили угруповання, що через їхні дії гуманітарні організації можуть залишити країну, що позбавить єменців життєво необхідної гуманітарної допомоги.
Радник з питань інформації посольства Ємену в Каїрі Баліг Аль-Мехлафі заявив, що кампанія хуситів проти співробітників міжнародних організацій пов’язана із санкціями центрального банку проти фінансових установ, розташованих в Сані, які не перенесли свої офіси в Аден.
У п’ятницю Міністерство транспорту в Адені закликало туристичні агенції в районах, контрольованих хуситам, переїхати до Адена.
Як повідомляв Укрінформ, в ООН закликали негайно звільнити 11 своїх співробітників, які були затримані хуситами в Ємені.
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