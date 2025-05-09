І підрядник, і бухгалтер-фантаст: чиновник на Київщині “намалював” собі понад 6,7 мільйона з бюджету Бучі

Поки країна живе у війні і громади збирають кожну копійку на відновлення, деякі “службовці” вирішують, що час якраз ідеальний для особистого збагачення. На Київщині поліція відправила до суду справу на одного такого “талановитого” пана.

Займав він посаду аж Першого заступника директора якоїсь підрядної контори. І вирішив, що просто виконувати будівельні роботи – це нудно і невигідно. Набагато цікавіше і прибутковіше – просто “коригувати” цифри в документах.

За версією слідства, у 2022 році цей пан просто підписав акти приймання робіт, куди вніс дані, які мали мало спільного з реальністю, зазначає Відділ комунікації поліції Київської області . На папері його фірма зробила стільки всього і на таку суму, що просто дивуєшся, як вони все встигли! Але насправді обсяги робіт були значно скромнішими. А різниця… правильно, осіла на рахунках підприємства, а потім, ймовірно, і в кишенях.

Таким чином, бюджет Бучанської міської громади “схуд” одразу на понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Це ж скільки всього корисного можна було зробити для громади, яка стільки пережила, за ці гроші! Але ні, комусь вони були потрібніші.

Тепер цьому “художнику від фінансів” світить обвинувачення одразу за двома статтями: і за привласнення майна в особливо великих розмірах, і за службове підроблення. Особливо “приємний” бонус – це те, що злочин скоєно “в умовах воєнного стану”. За все це “добро” можна отримати до 12 років за ґратами, та ще й з конфіскацією всього нажитого.

Слідство своє слово сказало, тепер справа за судом. Будемо сподіватися, що Феміда оцінить “креативність” пана належним чином і пояснить, що малювати треба на папері фарбами, а не цифрами з бюджету.