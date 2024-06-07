Ідентифіковано 25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя

Зрадники обійняли різні посади в репресивному окупаційному формуванні. Їм загрожує до 15-ти років в’язниці.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції ідентифікували ще 25 чоловіків та жінок, котрі добровільно пішли працювати у самопроголошене окупантами – «гу мвд расіі по Запорожской області».

Нині зрадники забезпечують функціонування відділення № 2, яке розташоване у тимчасово захопленому Мелітополі. Очолив відділення 39-річний чоловік, уродженець Запоріжжя. До співпраці з окупантами ця особа не працювала в правоохоронних органах.

Для підкреслення своєї лояльності до окупантів всі 25 колаборантів отримали російські паспорти.

Наразі встановленим колаборантам слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15-ти років в’язниці. Після деокупації області вони неминуче понесуть суворе покарання.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення саме за матеріалами ДВБ Нацполіції оголошено про підозру 1 147 колаборантам та держзрадникам.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України