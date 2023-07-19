Ідентифіковано бойовика «ЛНР», який під час окупації Ізюма наказував відбирати авто у мирних жителів

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

Слідством встановлено, що у 2014 році мешканець Луганська добровільно вступив до терористичної організації «ЛНР». Він увійшов до складу створеної на окупованих територіях «народної міліції», де зайняв посаду «оперуповноваженого».

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Відомо, що він перебував близько трьох місяців в Ізюмі, коли місто було захоплено російськими військовими, та брав участь у воєнних діях.

Також бойовик «ЛНР» схиляв місцевих мешканців до співробітництва з окупаційною владою та віддавав підлеглим накази на вилучення у цивільних громадян їх особистих автомобілів «для потреб нової влади».

Тим особам, які погодилась працювати у так званій «народній міліції», луганчанин видавав форму та зброю.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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