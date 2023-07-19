Ідентифіковано бойовика «ЛНР», який під час окупації Ізюма наказував відбирати авто у мирних жителів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

Слідством встановлено, що у 2014 році мешканець Луганська добровільно вступив до терористичної організації «ЛНР». Він увійшов до складу створеної на окупованих територіях «народної міліції», де зайняв посаду «оперуповноваженого».

Відомо, що він перебував близько трьох місяців в Ізюмі, коли місто було захоплено російськими військовими, та брав участь у воєнних діях.

Також бойовик «ЛНР» схиляв місцевих мешканців до співробітництва з окупаційною владою та віддавав підлеглим накази на вилучення у цивільних громадян їх особистих автомобілів «для потреб нової влади».

Тим особам, які погодилась працювати у так званій «народній міліції», луганчанин видавав форму та зброю.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура