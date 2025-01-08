Ідентифіковано чергового російського окупанта, який розстріляв мирного жителя на Чернігівщині
За процесуального керівництва прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року підозрюваний разом з іншим військовим рф, перебуваючи в одному із сіл Прилуцького району, змусили місцевого мешканця вийти зі свого дому, погрожуючи автоматами. Після цього вони вивели його за межі подвір’я в чагарники, де розстріляли.
Наразі вживаються заходи щодо ідентифікації його спільника.
Досудове розслідування проводить Прилуцький РВП ГУНП у Чернігівській області.Tweet