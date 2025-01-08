Ідентифіковано чергового російського окупанта, який розстріляв мирного жителя на Чернігівщині

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За процесуального керівництва прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року підозрюваний разом з іншим військовим рф, перебуваючи в одному із сіл Прилуцького району, змусили місцевого мешканця вийти зі свого дому, погрожуючи автоматами. Після цього вони вивели його за межі подвір’я в чагарники, де розстріляли.

Наразі вживаються заходи щодо ідентифікації його спільника.

Досудове розслідування проводить Прилуцький РВП ГУНП у Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора

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