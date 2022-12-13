Ідентифіковано колаборанток, які ініціювали «приєднання» Луганщини до Росії: серед них представниця «лнp» на переговорах у Мінську

Служба безпеки викрила нових організаторок псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України.

У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох «депутатов народного совета «лнр», які готували «нормативну базу» для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини.

Саме вони у вересні 2022 року сприяли «голосуванню» за псевдозакон щодо «приєднання» регіону до країни-агресора.

Потім колаборанти направили «термінове звернення» до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа.

Встановлено, що одна із зловмисниць раніше представляла так зв. «лнр» до складу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України і займалась напрацюванням «Мінських угод».

Крім цього, викрито представницю «территориальной избирательной комиссии Луганска», яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму.

За даними слідства, всі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.

Перебуваючи на «посадах», вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту.

Під час масових заходів особисто закликали людей прийти на «виборчі дільниці» і віддати «голос» на користь країни-агресора.

За це обіцяли оформити «паспорти «лнр» і забезпечити російськими пенсіями.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Щоб уникнути правосуддя ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території нашої держави.

Однак Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України