Ідентифіковано окупанта, який знущався над мирними жителями під час захоплення Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 40-річному російському військовослужбовцю у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці встановили російського військового, який перебував на території Дергачівської та Липецької територіальних громад Харківської області під час їх захоплення та піддавав мирне населення жорстоким тортурам. Встановлено, що підозрюваний родом з м. Бєлгород, але вже понад 10 років періодично проживав у с. Стрілеча Харківської області.

Чоловік володів інформацією про місцевих мешканців, тому знав, з ким потрібно «проводити профілактику» за проукраїнську позицію.

Російські загарбники силоміць затримували людей та відвозили до катівень, що були облаштовані у будівлі митного пункту пропуску «Гоптівка» та у підвалі багатоповерхової будівлі у с. Стрілеча.

Під час «допросов» окупанти наносили цивільним хаотичні удари гумовими кийками, електрошокером, били деревʼяним молотком по голові. Російські військові не годували людей, а кидали їм на підлогу недоїдки після себе.

Також росіяни через рушник лили на обличчя потерпілих воду, блокуючи тим самим доступ повітря. Підозрюваний цю екзекуційну процедуру цинічно називав «банним днем». Також він наказував потерпілим називати його «русским капитаном».

Крім того встановлено, що однією з жертв російських терористів був онкохворий цивільний чоловік, у якого найтяжча стадія раку. Підозрюваний, нехтуючи всім, забив його майже до полусмерті, намагаючись «вибити» інформацію про ЗСУ. Така ненависть до потерпілого була спричинена тим, що його син є українським військовослужбовцем.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Ідентифікація російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів на Харківщині, триває.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура