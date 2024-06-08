Ідентифіковано рашиста, який атакував із безпілотника цивільних на деокупованій Херсонщині

Управління Служби безпеки України оголосило підозру в порушенні законів та звичаїв війни російському військовослужбовцю Стєпану Суминіну.

Про це йдеться у тексті підозри.

В умовах міжнародного збройного конфлікту майже вся територія Херсонської області із 24 лютого 2022 року перебувала під окупацією збройних сил РФ. На цей час окупованою залишається частина Херсонської області на лівому березі річки Дніпро.

З метою утримання окупованих територій Хресонщини на лівобережжі розташовано окремі військові підрозділи збройних сил рф, серед яких 10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил РФ., військова частина № 51532.

Ці підроздли проводили розвідувальні та диверсійні заходи щодо Збройних Сил України, які утримували оборонні позиції на правобережній частині Бериславського району Херсонської області. При цьому росіяни також здійснювали напади на цивільних сіб, застосовуючи різні види озброєння, у тому числі скидання боєприпасів з БПЛА та ураження дронами-камікадзе.

У період із квітня по жовтень 2023 року рядовий групи 2 роти 1 загону 10 обр СпП ГУ ГШ ЗС РФ Стєпан Суминін, 2002 р.н., керував безпілотним літальним апаратом (квадрокоптером) і скидав вибухівку на обрані ним цілі.

Так, 12 травня 2023-го, близько 9 ранку, Суминін дистанційно керував безпілотним літальним апаратом і визначив собі як ціль для ураження цивільних чоловіка та жінку, які йшли вулицею по селу Одрадокам’янка Бериславського району. Вони не мали зброї чи будь-яких інших ознак приналежності до комбатантів.

Суминін прицільно скинув на людей боєприпас. У результаті чоловік отримав мінно-вибухову травму: осколкові поранення черевної стінки, пальців кисті, гомілки і стопи.

В інтернеті є інтервʼю матері цього військового — «казачки з Кубані», матері чотирьох синів, двоє з яких разом із батьком — заступником отамана станичного козачого товариства — виконують «бойові задачі» в Україні. // Судовий репортер