Ідентифіковано російського окупанта, який жорстоко поводився із цивільними під час окупації частини Миколаївщини

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури російському військовослужбовцю повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний був командиром відділення 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади рф.

За даними слідства, підозрюваний разом з невстановленими військовослужбовцями рф, під час тимчасової окупації Баштанського району, ув’язнив чотирьох місцевих мешканців та застосовував до них фізичне та психологічне насильство, принижуючи честь і гідність, створював неналежні умови утримання, одному з потерпілих погрожував зґвалтуванням з метою отримання відомостей про місцевих мешканців – колишніх учасників АТО (ООС) та фактів їх взаємодії з ЗС України .

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Миколаївській області.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують вживати всіх заходів для ідентифікації кожного російського воєнного злочинця, який причетний до звірств проти цивільного населення.

Миколаївська обласна прокуратура