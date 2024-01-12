Ідентифіковано російського ОМОНівця, який під час окупації Купʼянщини вишукував проукраїнських громадян та катував їх

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 30-річному громадянину рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний — поліцейський 2-го оперативного відділення 2-го оперативного взводу 2-ої оперативної роти ОМОН «Зирянин» управління росгвардії Республіки Комі рф. Саме це угруповання брало участь в окупації Купʼянського району Харківської області.

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими представниками окупаційних військ незаконно ув’язнювали потерпілих, привозили до спеціально облаштованої катівні у підвалі готелю «Орхідея» у с. Грушівка Купʼянського району.

Там вони знущались над цивільними мешканцями, примушуючи змінювати проукраїнську позицію, надавати дані про військовослужбовців, учасників АТО, правоохоронців.

Наприкінці березня 2022 року росгвардієць разом ще з 30-ма військовослужбовцями зс рф увірвались до будинку у с. Гряниківка Купʼянського району, де жив цивільний 42-річний чоловік зі своєю дружиною. Підозрюваний побив господаря прикладом автомата по голові та погрожував розстріляти його та дружину, якщо вони будуть чинити опір.

Потім окупанти вдягнули потерілому мішок на голову та відвезли до катівні в «Орхідеї».

Вже там підозрюваний бив чоловіка дерев’яною палкою, гумовою поліцейською дубинкою та металевою трубою. Перед проведенням «допиту» окупанти роздягли потерпілого до нижньої білизни. У катівні, яка у холодну пору року не опалювалася, воєнні злочинці позбавили чоловіка води, їжі та можливості сходити у туалет.

Підозрюваний вимагав від потерпілого зізнатись у співпраці з ЗСУ та «здати» йому місця дислокації українських військових. Жодної відповіді від нього росгвардієць не отримав.

Після жорстоких тортур окупанти відпустили чоловіка.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області та ДСР НПУ.

Харківська обласна прокуратура