Ідентифіковано російського покидька, який на Харківщині майже до смерті побив чоловіка за відмову продати окупантам свою доньку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифіковано і повідомлено про підозру російському військовому порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року у с. Первомайське Купʼянського району підозрюваний разом з іншими російськими військовими вирішив помститися місцевому мешканцю.

Помста була за те, що напередодні окупанти зупинили чоловіка разом з дружиною та малолітньою донькою на блокпосту. Військовослужбовці побачили дитину та сказали, що дівчинка занадто красива і вони готові купити її за 200 тисяч російських рублів. Батько дитини відмовився та почав конфліктувати з окупантами. Після сварки вони сказали родині їхати далі. Підозрюваний сильно здивувався, чому за таку суму чоловік не хоче віддати доньку.

Згодом російські військовослужбовці приїхали до будинку родини та побили чоловіка ледве не до смерті за його «непокору». Після цього підозрюваний разом з іншими окупантами повели чоловіка на розстріл, а дружину змусили залишитись чекати вдома, бо пригрозили розстріляти і її.

Відвівши потерпілого до місцевого будинку культури, вони знову побили чоловіка, зробили постріл у повітря та відпустили його.

Також підозрюваний вишукував табельну зброю. Торік у серпні він приїхав до с. Зорянське Куп’янського району та провів «обшук» у підприємця, невістка якого є українською поліцейською. Місцеві колаборанти «злили» підозрюваному інформацію про те, що чоловік переховує зброю невістки у себе вдома. Не знайшовши потрібне, російський військовий побив потерпілого та поїхав.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Тривають заходи зі встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора