Ідентифіковано спецслужбіста рашистів, який катував мирного жителя окупованого Приморська

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури співробітнику спецслужби рф повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими окупантами вчинили незаконний обшук житла мешканця Приморська, після якого чоловіка безпідставно затримали.

З метою примусити його надати інформацію про патріотично налаштованих громадян України застосовували до нього фізичне насильство, катували електрострумом, погрожували застосуванням зброї.

За відмову від співпраці потерпілого помістили до підвалу одного з захоплених пансіонатів у Приморську, де його прикували кайданками до стіни та упродовж декількох днів утримували в нелюдських умовах.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора