Ідентифіковано та повідомлено про підозру полковнику росгвардії, який катував цивільних на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Скадовської окружної прокуратур ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру полковнику росгвардії у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 41-річний полковник у березні 2022 року виконував функції окупаційного «коменданта» у Скадовському районі Херсонської області. Перебуваючи на цій посаді, він організовував незаконне утримання цивільних у захоплених приміщеннях пансіонату та місцевого відділу поліції.

«Комендант» особисто брав участь у катуваннях та допитах потерпілих. Серед них був представник місцевого самоврядування, у якого підозрюваний намагався вибити інформацію про роботу муніципальної варти та осіб, які володіли зброєю.

За наказом підозрюваного, російські військові катували й інших затриманих, намагаючись отримати відомості, які цікавили окупаційну владу. Одного з них били до втрати свідомості, імітували розстріл з вогнепальної зброї.

Іншого катували, щоб отримати дані про учасників АТО та співпрацю місцевих із ЗСУ. Під час допитів застосовували побиття, електричний струм, утримували в антисанітарних умовах без світла та меблів, залякували стратою.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора