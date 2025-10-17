Ідентифіковано трьох російських окупантів, причетних до катувань українців під час тимчасової окупації Ізюма та Херсона
Завдяки спільним діям прокуратури та правоохоронних органів ідентифіковано двох військових рф, які катували поліцейського під час окупації Ізюма на Харківщині, а також доведено вину ще одного нацгвардійця рф, який катував і вбив цивільного громадянина в окупованому Херсоні.
Катування поліцейського під час окупації Ізюма
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом військовослужбовцям 27 окремої мотострілецької бригади 1 танкової армії західного воєнного округу рф заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншого порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідством установлено, що у травні 2022 року під час окупації Ізюма підозрювані схопили дільничного офіцера поліції, який перебував у цивільному одязі, і силоміць вивезли його до підвалу одного з гаражів. Там вони протягом кількох днів катували чоловіка.
Потерпілому завдавали численних ударів руками і ногами по всьому тілу, катували електричним струмом, душили, накидаючи на шию шлейку і перекриваючи доступ кисню, били залізним прутом і гумовими кийками. Окупанти вставляли йому металеві спиці у ніс та вуха.
Коли потерпілий втрачав свідомість від нестерпного болю, його обливали холодною водою, щоб він прийшов до тями, і продовжували побиття. Постраждалому зламали руку, якою він намагався прикривати голову, коли йому завдали удари по ній.
У проміжках між побиттями окупанти знову вимагали надати інформацію, але отримавши відмову, продовжували знущання. Вони виводили дільничного на двір, ставили на коліна і били, притискаючи його голову до стіни.
Увесь цей час потерпілого утримували без надання медичної допомоги, їжі та води.
Пізніше окупанти, обіцяючи зберегти життя, вимагали у дільничного віддати їм його табельну зброю. Зрештою, під загрозою смерті, постраждалий був змушений розкрити місце, де сховав свій службовий пістолет. Після цього його відпустили.
Підозрювані перебувають у розшуку.
Досудове розслідування проводить СБУ в Харківській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції.
Довічне ув’язнення за катування і вбивство цивільного у Херсоні
За публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури військовослужбовця національної гвардії рф визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним убивством, та в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених у складі групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України).
Вироком суду йому призначено довічне позбавлення волі.
Прокурорами доведено, що під час тимчасової окупації Херсона засуджений забезпечував функціонування місця незаконного утримання цивільних осіб, розташованого у приміщенні ізолятора тимчасового тримання. Окупаційні сили використовували його як катівню.
Засуджений конвоював незаконно затриманих українців на допити, де їх систематично катували. У червні 2022 року він сприяв умисному вбивству одного із затриманих громадян України: охороняв двері камери, аби не допустити втручання інших ув’язнених чи їх втечі. У цей час інші російські військові закатовували потерпілого до смерті. Відносно двох з них матеріали виділено в окреме провадження, а обвинувальні акти вже направлено до суду.
Спеціальне досудове розслідування здійснювалося ГУНП в Херсонській області.