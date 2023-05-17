Ідентифікували російського командира, який наказав розстріляти автоколону на Київщині

Російський військовослужбовець Павєл Бабаліч підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб.

Текст підозри оприлюднено на сайті Офісу генпрокурора.

Бабаліч служить у військовій частині 41450 в Рязані, РФ. Він є командиром 3-ї парашутно-десантної роти 1 парашутно-десантного батальйону 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної роти дивізії, має звання капітана.

Під час російського військового вторгнення на Київщині у березні минулого року Бабаліч забезпечив окупацію автодороги Київ — Варшава, населених пунктів Немішаєве, Микуличі, Гостомель, Блиставиця, Мироцьке. Росіяни розмістили там свої бойові позиції і військову техніку.

3 березня 2022 року близько 13 години в селі Микуличі на вулиці Яковенка капітан Бабаліч віддав наказ підлеглим відкрити вогонь по людям і автомобілям, які рухатимуться автодорогою уздовж позицій російської армії.

У підозрі йдеться про дві цивільні автівки, в яких залишилось 5 і 16 отворів від куль у лобовому склі і капоті. Чоловіки-водії не зазнали поранень, але отримали психологічні травми. // Судовий репортер