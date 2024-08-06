Ігроман на 300 тис. грн ошукав громадян на зборі допомоги рідним співачок, які загинули під час обстрілу Запоріжжя, частину грошей вже програв

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя місцевому жителю повідомлено про підозру в шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

За даними слідства, 24-річний молодик вирішив «заробити» на загибелі під час ворожого обстрілу своєї дівчини та її подруги, відомих у Запоріжжі завдяки вуличним музичним виступам на підтримку ЗСУ.

Із цією метою він створив «монобанку» та відкрив грошовий збір начебто на підтримку родин співачок та встановлення пам’ятників.

Шахрайським шляхом підозрюваному вдалось зібрати майже 300 тис. грн. Ці кошти чоловік вивів на власний рахунок, більшу частину яких витратив на інтернет-ставках.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №3 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

УК