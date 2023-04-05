Імітували розстріли та поховання живцем: слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальні акти щодо трьох катів «мгб «днр»

Поліцейські встановили дві терористичні організації – «мгб «днр» та калінінську виправну колонію. Крім того, поліцейські ідентифікували 17 бойовиків – терористів, яким було оголошено про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Також до суду було скеровано обвинувальні акти щодо п’ятьох бойовиків «Калінінської виправної колонії №27».

Нагадаємо: у липні минулого року слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції встановили дві терористичні організації – незаконні «міністєрство государствєной бєзопасності» так званої «днр»» та «Калінінська виправна колонія №27».

Фігуранти викрадали українців, які не визнавали так званої «донецької народної республіки». В’язнів катували та погрожували вбивством рідних. Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл «арештованих» та навіть поховання заживо.

Слідчі Нацполіції зібрали неспростовні докази та повідомили членам терористичної організації про підозру у вчиненні державної зради, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Водночас до суду було скеровано обвинувальні акти щодо п’ятьох бойовиків «Калінінської виправної колонії №27».

Наразі слідчі направили до суду обвинувальні акти щодо трьох учасників терористичної організації «мгб днр», серед них – двоє колишніх співробітників правоохоронних органів.

Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи тривають з метою встановлення інших учасників терористичної організації та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції. Процесуальне керівництво – Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України