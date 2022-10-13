Інформаторку окупантів, яка наводила вогонь по ЗСУ на Донбасі, ув’язнено на 9 років

Інформаторка ворога, яку СБУ затримала у Покровському районі Донецької області, отримала 9 років ув’язнення. Вона передавала відомості про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі.

В суді підтверджено зібрані слідчими СБУ докази, зокрема факти передачі:

координат складу боєприпасів ЗСУ поблизу Покровська;

інформації про чисельність підрозділу українських сил оборони в районі;

маршруту переміщення колони броньованої техніки та військового транспорту Збройних сил.

Своїми діями інформаторка поставила під загрозу життя великої кількості військовослужбовців ЗСУ. Лише завдяки своєчасному реагуванню сил оборони, підрозділ Збройних сил вчасно змінив позиції.

Інформаторку засуджено до 9 років позбавлення волі і визнано винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України).

Служба безпеки України