Інформація щодо розслідування за фактом обігу кокаїну відносно фігуранта відео конфлікту біля Голосіївського РТЦК та СП

Київська міська прокуратура повідомляє, що вказаному чоловіку 22 травня 2024 року за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва було повідомлено про підозру у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокуратура зверталась до Печерського районного суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Судом було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 листопада 2024 року у вказаному кримінальному провадженні чоловіку було повідомлено про нову підозру та зміну підозри. Його дії, а також дії спільників кваліфіковано як:

незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичного засобу та збут наркотичного засобу, вчиненому повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України);

незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичного засобу та збут наркотичного засобу, вчинений повторно, організованою групою, (ч. 3 ст. 307 КК України);

підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

У листопаді 2024 року слідчим Печерського УП ГУ НП у м. Києві учасників кримінального провадження повідомлено про завершення розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. На даний час підозрювані та їхні захисники знайомляться з матеріалами кримінального провадження.

Після ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування справу буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Запобіжний захід судом змінено з цілодобово домашнього арешту на особисте зобов’язання строком до 21 січня 2025 року.

Також зазначимо, що за фактом інциденту біля Голосіївського РТЦК та СП розпочато три кримінальних провадження. Поліція здійснює досудове розслідування за ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України; ст. 358 КК України – підроблення документів; ст. 290 КК України – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Пресслужба Київської міської прокуратури