Іноземець намагався без дозволу матері вивезти двох малолітніх дітей за кордон

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру іноземцю, який намагався незаконно переправити двох дітей віком 5 та 7 років через державний кордон України (ст. 332 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний, з метою організації незаконного переправлення власних дітей через держкордон, придбав квитки на літак для себе та двох своїх дітей. Усвідомлюючи, що мати дітей не надасть згоду на їх вивезення за межі держави, іноземець звернувся до знайомого з проханням посприяти в отриманні у територіальних органах опіки та піклування довідки, яка надає право на виїзд дітей за кордон без згоди одного з батьків. За це він обіцяв надати йому 1500 доларів США.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру за фактом надання неправомірної вигоди з метою впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу управління по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура