Іноземець намагався переправити до ЄС 10 кг російської ртуті

СБУ системно протидіє контрабанді отруйних хімічних речовин, яка загрожує державній та міжнародній безпеці. У ході спецоперації ліквідовано транснаціональний канал нелегального переміщення російської ртуті до Євросоюзу.

Зловмисники намагались незаконно переправити до ЄС майже 10 кг небезпечного товару.

Перевіряється інформація щодо можливого використання високотоксичної речовини для вчинення терактів.

Співробітники СБУ викрили «кур’єра» на пункті пропуску через держкордон у Закарпатській області. Ним виявився мешканець однієї з європейських країн.

У іноземця вилучено оптову партію металевої ртуті з маркуванням виробництва РФ. Нелегальний товар він перевозив у ємностях, які приховав серед особистих речей.

За кордоном зловмисник планував реалізувати небезпечну продукцію «замовнику» за 600 тис. доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно з Державною митною службою України, Державною прикордонною службою за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Примітка: Ртуть – високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки. Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні і можуть спричинити смертельні випадки.

СБУ