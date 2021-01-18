Іноземець намагався ввезти до України у банці з овочевим супом 0,5 кг кокаїну

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину однієї з держав Євросоюзу за фактом контрабанди наркотичних засобів, шляхом переміщення через митний кордон України, з приховуваннями від митного контролю (ч.2 ст.305 КК України).

За даними слідства, 16 січня цього року у 21-річного іноземця, під час проходження митного контролю в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, серед особистих речей виявлено півкілограма кокаїну. Небезпечний алкалоїд було приховано у закритій консервній банці з з овочевим супом. Орієнтовна вартість виявленого наркотичного засобу за цінами чорного ринку сягає 2,1 млн грн.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Заходи з викриття проводились за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в рамках кримінального провадження, розпочатого Слідчим управлінням Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури