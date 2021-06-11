Іноземець, який намагався підкинути наркотики співробітнику СБУ, підозрюється у вбивстві

Іноземний наркодилер, який хотів підкинути психотропи співробітнику СБУ на початку цього року, ще раніше міг вчинити умисне убивство. Це стало відомо за результатами досудового розслідування, оперативний супровід якого забезпечує Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.

Про це заявив заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Володимир Римарчук на брифінгу у Запоріжжі.

“Ми працювали у межах кримінального провадження щодо громадянина Тунісу, який хотів дискредитувати співробітника СБУ. Наш колега «заважав» наркобізнесу зловмисника. І тому злодій хотів позбутися його, підкинувши психотропи і “здавши” іншим правоохоронним органам. Коли ми затримали цього іноземця, то виявили, що він, можливо, має безпосереднє і пряме відношення до вчинення й іншого злочину. А саме – до умисного убивства”, ‒ зазначив Володимир Римарчук.

За оперативними даними правоохоронців, фігурант може бути причетний до вбивства начальника Центру освітніх послуг для іноземних громадян Запорізького національного університету. Він безвісти пропав ще у листопаді 2020 року.

У ході досудового слідства, експертиз та слідчих експериментів правоохоронцям вдалося не лише знайти тіло убитого, а й встановити всіх причетних до цього злочину. Серед них – не лише вищевказаний громадянин Тунісу, а й декілька громадян України, включаючи місцевого співробітника Нацполіції.

За місцем прописки та проживання фігурантів проведено низку обшуків, у ході яких вилучено:

86 предметів схожих на патрони різного калібру;

311 предметів схожих на патрони різного калібру;

Динамічний захист на бойову військову техніку зеленого захисного кольору, який відноситься до категорії «небезпечно»;

Підривач МУВ-4 з маркуванням М4В-583-3-87, накольний механізм ММ-71 з маркуванням ММ-583-8-83, накольний механізм ММ-71 з маркуванням ММ-583-11-77, два механічні вспалахувачі МВ з маркуванням МВ 386-44-79;

4 (чотири) предмети схожі на рушницю та 2 предмети схожі на рушницю з 1-м маркуванням МЦ21-12; 2-935209.

Реактивні протитанкові гранати РПГ-22 у кількості 2 одиниць;

2 (два) цинки з гранатами до підствольних гранатометів РП-25 у кількості 28 одиниць у кожній 40 мм пострілів ВОГ-25.

Наразі 2 особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 3 ст. 146 КК України і 2 особам ‒ за ч. 3 ст. 146. Частина з них уже підтвердила раніше надані покази щодо організації, викрадення та утримання з корисливих мотивів потерпілого.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП у Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

СБУ