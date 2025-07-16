Іноземець за $9 000 допомагав майбутнім лікарям успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за гроші сприяв студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту.

Встановлено, що посадові особи державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів.

Майбутні медики, які складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали дати відповіді лише на частину запитань. Вже в центрі тестування за них «домальовували» правильні відповіді.

Коштували такі послуги $9 000, а для пошуку «клієнтів» посадові особи Центру залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.

Пресслужба Київської міської прокуратури