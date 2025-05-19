Іноземець збував оптові партії PVP-солі на території столиці та області. У нього вилучили 3 кг психотропу

В цілях конспірації наркоділок робив «закладки» на вулицях, а «клієнти» надсилали йому гроші на банківську картку. За даними слідства, незаконний «бізнес» приносив ділку близько 15 тисяч доларів прибутку щомісяця. За вчинене йому загрожує 12 років за ґратами.

Оптового збувача психотропної речовини викрили працівники Управління боротьби з наркозлочинністю Главку поліції Києва спільно зі слідчими Святошинського управління поліції та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 42-річний білорус, який вже декілька років мешкає на Київщині, займається розповсюдженням оптових партій Альфа-PVP. Зокрема, на одній з Інтернет платформ він розмістив оголошення про продаж забороненої речовини та продавав її «клієнтам» шляхом розкладання так званих «закладок» по Києву та Київській області.

Встановлено, що ділок приймав замовлення лише оптовими партіями та «заробляв» в місяць близько 15 000 доларів.

Оперативники затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на трасі «Київ-Гостомель» із трьома кілограмами Альфа-PVP, яку він у подальшому збирався продати «клієнтам». Окрім психотропу, правоохоронці вилучили в правопорушника ще й позашляховик Toyota Land Cruiser, у якому він перевозив заборонену речовину.

Слідчі оголосили ділку про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва