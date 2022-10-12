Іноземні товари під виглядом «гуманітарки»: підозрюється «благодійник», який недоплатив до бюджету майже ₴7 млн.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що 62-річний мешканець смт Високий Харківського району заснував благодійний фонд. Але цілі у чоловіка були зовсім інші, аніж допомогати людям.

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Ділок організував схему ухилення від сплати податків під виглядом імпорту «гуманітарної допомоги». Насправді «благодійник» самостійно закупляв в Європі одяг, продукти, будівельні матеріали, а по товаро-супроводжувальним документам вказаний товар проходив як гумдопомога від компанії однієї з європейських країн.

І все заради одного — щоб не платити податки до Держбюджету України, тому що, відповідно до вимог чинного українського законодавства, гуманітарна допомога звільняється від оподаткування.

Європейська компанія заявила, що ніколи не мала взаємовідносин з вказаним благодійним фондом і жодних документів не надавала.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, 62-річний чоловік недоплатив до українського бюджету майже 7 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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