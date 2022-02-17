Іноземця підозрюють у вербуванні жінок з метою сексексплуатації в країнах ЄС

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину Німеччини за фактом вербування людей з метою сексуальної експлуатації, використовуючи їх уразливий стан, вчиненого повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, громадянин Федеративної Республіки Німеччина, який постійно мешкав у м. Києві, шукав та вербував молодих жінок з метою подальшого переправлення до країн ЄС для надання сексуальних послуг. При цьому підозрюваний використовував їх матеріальну залежність та уразливий стан. Попередньо встановлено, що йому вдалося завербувати трьох мешканок Чернігова.

На даний час чоловік затриманий за участі співробітників Служби безпеки України та відділу міграційної служби ГУ НП в Чернігівській області.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в Чернігівській області.

Тривають необхідні слідчі дії.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури