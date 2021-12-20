Іноземця затримали за пограбування магазину на столичній автозаправній станції

Правопорушник зайшов до приміщення закладу, дочекався доки персонал відійде та викрав з каси виручку. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Під час патрулювання території Дніпровського району дільничні інспектори отримали повідомлення про те, що на одній з автозаправних станцій скоєно пограбування. У ході відпрацювання виклику на вулиці Євгена Сверстюка поліцейські затримали чоловіка, схожого за описом.

Як розповів старший дільничний офіцер Дніпровського управління поліції Олександр Мозговий, правопорушника доставили до відділу поліції для з’ясування усіх обставин:

«Зловмисник — це іноземець, 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Виявилось, що вранці він зайшов до приміщення магазину на автозаправній станції і доки касир та охоронець відійшли, витягнув з каси виручку. Після чого він втік з місця».

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на грабіж, вчинений повторно. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Слідчі звернулись із клопотанням до суду про обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва