Іноземця затримали за пограбування магазину на столичній автозаправній станції

Опубликовано

Правопорушник зайшов до приміщення закладу, дочекався доки персонал відійде та викрав з каси виручку. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Під час патрулювання території Дніпровського району дільничні інспектори отримали повідомлення про те, що на одній з автозаправних станцій скоєно пограбування. У ході відпрацювання виклику на вулиці Євгена Сверстюка поліцейські затримали чоловіка, схожого за описом.

Возможно, это изображение (1 человек, стоит и в помещении)

Як розповів старший дільничний офіцер Дніпровського управління поліції Олександр Мозговий, правопорушника доставили до відділу поліції для з’ясування усіх обставин:

Возможно, это изображение (1 человек, в помещении и текст «4 нацональна полиция»)

«Зловмисник — це іноземець, 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Виявилось, що вранці він зайшов до приміщення магазину на автозаправній станції і доки касир та охоронець відійшли, витягнув з каси виручку. Після чого він втік з місця».

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на грабіж, вчинений повторно. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Слідчі звернулись із клопотанням до суду про обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Метки:

Читайте также: