Іноземця затримали за вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

Під час конфлікту на вулиці зловмисник наніс численні удари ножем потерпілому та втік. Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить непритомний чоловік зі слідами крові на одязі, поруч із ним знаходиться ніж. За вказаною адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та лікарі.

Як розповів начальник управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергій Махно, поліцейські провели огляд місця події та встановили обставини скоєного злочину:

«Опрацювавши відео з камер спостереження та опитавши свідків події, ми з’ясували, що напередодні потерпілий відпочивав у кафе. Далі він разом із невідомим вийшов на вулицю, де між ними відбувся конфлікт. Згодом зловмисник наніс численні удари ножем опоненту. Після скоєного правопорушник втік, а 52-річний потерпілий від отриманих травм помер на місці. Завдяки кропіткій роботі оперативників та слідчих Головного та Деснянського районного управлінь поліції ми виявили фігуранта у Київській області».

Правоохоронці затримали 37-річного іноземця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж зі слідами бурого кольору, який направлено на експертне дослідження.

«За фактом скоєння особливо тяжкого злочину слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За погодженням із окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — додав Сергій Махно.

Відділ комунікації поліції Києва