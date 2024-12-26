Іноземця затримали за зухвалий розбійний напад на столичний магазин

Зловмисник у масці та зі зброєю в руках зайшов в маркет на Андріївському узвозі й, погрожуючи продавчині пістолетом, зламав касу ломом та втік з «виручкою». Менш ніж за годину оперативники розшукали та затримали нападника із речовими доказами, йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До столичної поліції із повідомленням про розбійний напад звернулась 61-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що працює касиром у продуктовому маркеті й декілька хвилин тому до приміщення увірвався невідомий у масці, який погрожував зброєю та забрав гроші з каси. На місце події та на пошуки злочинця невідкладно направилися патрулі, оперативники Подільського управління поліції та слідчо-оперативна група.

«Оперативники за допомогою фахівців кримінального аналізу по «гарячим слідам» розшукали нападника неподалік місяця злочину на одній з вулиць Подолу. Для нас це зайняло менш як годину. Нападником виявився 30-річний іноземець, який з вересня цього року проживає у Києві в готелі. Під час обшуку слідчі вилучили пістолет, лом, яким він зламав касу, та одинадцять тисяч гривень виручки», – розповів начальник кримінальної поліції Денис Сілочі.

Слідчі затримали фігуранта в у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України – розбій. За клопотанням слідчих порушника взято під варту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва