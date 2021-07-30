Інспекторів Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу затримано на хабарі

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного із відділів та державному інспектору Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу за фактом одержання 1500 дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

З’ясовано, що інспектори, під час проведення перевірки кафе-бару в центрі Одеси, вимагали та одержали від власника 1500 доларів США хабара за ненарахування йому штрафних санкцій за встановлені порушення екологічного законодавства та невнесення припису на припинення роботи закладу.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури