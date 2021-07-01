Інспекторів Київської митниці підозрюють у причетності до незаконної схеми імпорту вантажівок на ₴4,4 млн.

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом інспекторам одного з постів Київської митниці, причетним до схеми імпорту в Україну вантажних автомобілів із штучним заниженням обсягу митних платежів.

Встановлено, що з листопада 2018 року по січень 2020 року посадовці «дозволяли» підприємствам, які займаються імпортом вантажних автомобілів, ввозити їх на територію України за підробленими документами.

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Учасники схеми видавали старі автомобілі за більш нові й таким чином зменшували суму митних платежів.

Під час митного оформлення інспектори «не помічали» неправильно вказаний рік виробництва транспортних засобів. У результаті оборудок бюджет недоотримав 4,4 млн гривень.

Інспектори Київської митниці підозрюються у зловживанні службовим становищем на користь приватних підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло причетних осіб, вирішується питання щодо обрання підозрюваним інспекторам запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад.

Незаконні дії приватних підприємців – учасників схеми розслідуються правоохоронними органами.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

ДБР

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