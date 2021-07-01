Інспекторів Київської митниці підозрюють у причетності до незаконної схеми імпорту вантажівок на ₴4,4 млн.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом інспекторам одного з постів Київської митниці, причетним до схеми імпорту в Україну вантажних автомобілів із штучним заниженням обсягу митних платежів.

Встановлено, що з листопада 2018 року по січень 2020 року посадовці «дозволяли» підприємствам, які займаються імпортом вантажних автомобілів, ввозити їх на територію України за підробленими документами.

Учасники схеми видавали старі автомобілі за більш нові й таким чином зменшували суму митних платежів.

Під час митного оформлення інспектори «не помічали» неправильно вказаний рік виробництва транспортних засобів. У результаті оборудок бюджет недоотримав 4,4 млн гривень.

Інспектори Київської митниці підозрюються у зловживанні службовим становищем на користь приватних підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло причетних осіб, вирішується питання щодо обрання підозрюваним інспекторам запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад.

Незаконні дії приватних підприємців – учасників схеми розслідуються правоохоронними органами.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

ДБР