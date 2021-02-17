Інспекторів-прикордонників викрито на хабарі у $3350 за незаконне переміщення товарів через держкордон

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито двох інспекторів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону ДПС України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, прикордонники вимагали та одержали від громадянина 3350 доларів США за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем анаболічних препаратів та товарів спортивного харчування.

Наразі інспекторам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обранням їм міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, оперативний супровід – Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора