Інспекція Міноборони знову виявила неякісні продукти у військових частинах

За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам.

Міністерство оборони повідомило, що неоголошені перевірки постачальників харчування до військових частин тривають.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко проінспектував постачання продуктів до військових частини на південному сході країни. Це вже другий позаплановий візит за тиждень – 19 січня Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході.

“Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023, не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання”, – зауважив Половенко.

Зазначається, що в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ), щоб така ситуація не повторювалася.

“Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням”, – наголосив Половенко.

В обох випадках за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компаніям, які зривають терміни поставки.

За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам.

Нагадаємо, що із грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція – “Державний оператор тилу”, яка займатиметься потребами ЗСУ. Таким чином Міноборони хоче уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію. Нова агенція буде аналізувати ціни, вивчати ринок, закуповувати потрібне продовольство.

Тим часом Міноборони проводить аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім’єю Гринкевича. Попередньо встановлено, що компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами, а попередні збитки становлять понад 1,5 млрд гривень. // LB.ua