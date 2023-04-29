Інтернет Асоціація України: система фільтрації фішингових сайтів несе загрози інформаційній безпеці країни

З моменту оприлюднення Розпорядження ІнАУ пропонувала терміново змінити систему фільтрації. Згідно з експертизою Асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці. У воєнний час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи.
ІнАУ направила відповідним державним інституціям пропозиції постатейних змін до «Регламенту взаємодії сторін в процесі фільтрації фішингових доменів», які дозволять:
виключити заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів;
унеможливити незаконний збір і використання персональних даних користувачів;
знизити ризики позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими.