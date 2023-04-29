Інтернет Асоціація України: система фільтрації фішингових сайтів несе загрози інформаційній безпеці країни

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Оператори вважають, що Система фільтрації фішингових сайтів несе загрози інформаційній безпеці України.

ІнАУ провела опитування щодо ризиків Системи фільтрації фішингових сайтів, яка була впроваджена Розпорядженням НЦУ від 30.01.2023 № 67/850.

ІнАУ: система фільтрації фішингових сайтів несе загрози інформаційній безпеці УкраїниВ опитуванні взяли участь 78 керівників підприємств, які представляють переважну більшість операторів електронних комунікацій серед членів ІнАУ.

Результати опитування показали таке:
62% опитаних операторів вважають, що впроваджена Розпорядженням Система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України;
72% опитаних вважають, що використання «транзитного» сервера НКЦК РНБО для передачі провайдерам переліку фішингових сайтів, сформованих командою CSIRT НБУ, створює додаткові суттєві ризики.
З моменту оприлюднення Розпорядження ІнАУ пропонувала терміново змінити систему фільтрації. Згідно з експертизою Асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці. У воєнний час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи.
ІнАУ направила відповідним державним інституціям пропозиції постатейних змін до «Регламенту взаємодії сторін в процесі фільтрації фішингових доменів», які дозволять:
  • виключити заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів;
  • унеможливити незаконний збір і використання персональних даних користувачів;
  • знизити ризики позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими.
Дмитро Сизов, internetua.com
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