Интернет-мошенники продают вместо «бесплатного Starlink от Илона Маска» китайские подделки

Периодически в Уанете появляются предложения о покупке бесплатного спутникового интернета Internet Global.

Расчет мошенников строится на том, что даже малосведующие в вопросах космического интернета украинцы — о нем наслышаны. Дальше берется однодолларовая поделка с китайского сайта и вот — готовое чудо, которое якобы бесплатно вас приобщит к последним достижениям Илона Маска. А о том, как выглядит и сколько стоит настоящий комплект Starlink и когда над Европой повиснут спутники, мошенники стыдливо умалчивают. Как и о том, что месячный пакет стоит 100 долларов США.

Но может ли быть бесплатным спутниковый интернет? Давайте разберемся.

Начнем с того, что Маск планирует запустить более 42 тысяч спутников на околоземную орбиту. На сегодня запущено уже около 900 микроспутников. Кстати, каждый из них имеет похож на офисный стол, имеет такой же размер и весит от 230 до 260 кг. За один пуск ракеты на орбиту доставляется сразу 60 штук.

В коммерческую эксплуатацию сеть Starlink в США и Канаде планируется запустить до конца этого года, а дальше разворачивать в других странах мира. Размер инвестиций в проект уже превысил 1 млрд долл., а общая заявленная стоимость его реализации превысит 10 млрд. долл.

И эти деньги Маску надо будет отбивать. Поэтому для тестировщиков в США и Канаде уже установлены цены — 499 долларов за комплект оборудования и 99 долларов месячная абонплата.

Наземное оконечное оборудование Starlink включает небольшие пользовательские терминалы с белыми сферическими антенными обтекателями, которые защищают чувствительное устройство.

Изначально Маск сказал, что наземные терминалы выглядят как «пицца малого и среднего размера», что привело к тому, что Интернет назвал эти терминалы и шлюзы «коробками для пиццы». Как по мне, больше похоже на шампиньоны.

Скорее всего, желающие протестировать Starlink получили оборудование навсегда, но не исключено, что после коммерческого запуска их можно будет его арендовать. В этом случае, скорее всего оно будет обходиться по 40-50 долларов в месяц (берем его полную стоимость и делим на 12 месяцев).

Так что ни в коем случае не ведитесь на бесплатный спутниковый интернет. Мошенники высылают лишь коробочки со светодиодами, которые просто вам помигают. Ну разве можно использовать как ночной светильник, и то вряд ли ввиду слабости источника света.

Герман Богапов, internetua.com