Інтернет-шахрайку, яка ошукувала людей по всій Україні, засуджено до 4 років позбавлення волі  

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області жінку, яка систематично вчиняла шахрайства, визнано винною та засуджено до 4 років 1 місяця позбавлення волі (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що 28-річна мешканка Сватівського району розміщувала на торгових платформах та у соцмережах

оголошення про продаж неіснуючих товарів.

За допомогою цієї злочинної схеми жінка «продавала» дитячі речі, вітаміни, ліки, дитяче харчування тощо. Вона знаходила фотографії

асортименту продукції, видавала її за свою, але фактично в наявності товарів не мала. У разі замовлення інтернет-шахрайка просила відправити на банківську картку часткову передоплату або повну оплату. Після того, як клієнти перераховували гроші, зв’язок з ними зловмисниця повністю блокувала.

Правоохоронці задокументували 8 епізодів шахрайства за період з лютого по травень 2020 року. Жінка ошукала мешканців як Луганської, так і Івано-Франківської, Одеської, Дніпропетровської областей, а також м. Києва.

У такій спосіб вона заволоділа грошовими коштами громадян на загальну суму близько 7 тис. грн та розпорядилася ними на власний розсуд.

Сватівський районний суд Луганської області, врахувавши, що обвинувачена раніше була засуджена за шахрайські дії та вчинила злочин повторно під час відбування покарання з іспитовим строком, підтримав позицію прокурора щодо призначення їй реального покарання.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури