Інвалідність за $5 500 – на Львівщині викрито медичних працівників центральної районної лікарні
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру завідуючій одного із відділень та старшій медичній сестрі поліклінічного відділення однієї із центральних районних лікарень області у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, службові особи вимагали 5 500 доларів США неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності.
За цю «винагороду» вони мали підготувати документи та в подальшому здійснити вплив на експертну комісію лікарів для отримання висновку про встановлення відповідної групи інвалідності. На його підставі військовозобов’язаний знімався з військового обліку. В подальшому це давало йому змогу безперешкодно виїхати за кордон.
Правоохоронці викрили фігурантів після одержання останньої із раніше обумовленої частини неправомірної вигоди – 4 500 доларів США за оформлення документів про встановлення фіктивної інвалідності.
Слідчі дії тривають. Вирішуються питання про обрання запобіжних заходів, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад.
Встановлюються усі обставини злочину та перевіряється причетність до даного злочину інших працівників лікарні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід –Управління СБУ у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet